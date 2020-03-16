Жительница Карелии оформила кредит и отдала деньги мошенникам

Костомукшанка спросонок ответила на звонок с неизвестного номера, оформила кредит и раздала деньги неизвестным.

Как рассказали в МВД по РК, звонивший в беседе представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на 26-летнюю девушку. Однако она может помешать их планам. Для этого ей нужно опередить злодеев и самой в онлайн-приложении подать заявку на кредит.

В итоге она так и сделала, а банк заявку одобрил. Девушка стала обладательницей кредита в 90 тысяч. Но на этом беседа с неизвестным не закончилась. Жительница Карелии послушно стала выполнять дальнейшие указания неизвестного – переводить деньги на различные номера телефонов. Как только деньги закончились, звонок прервался. Тогда костомукшанка позвонила на горячую линию банка, где ей открыли неприглядную правду о мошенниках. Потерпевшая обратилась в полицию, началась проверка.