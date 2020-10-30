Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Разыскиваемая подозревается в совершении имущественного преступления, уточнили стражи порядка.

Всех жителей и гостей города, которые что-либо знают об этом человеке, просят звонить по номеру телефона: +7-909-178-52-54. Конфиденциальность гарантируется.