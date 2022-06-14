Полиция Петрозаводска объявила в розыск подозреваемого в серии краж

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Федора Череповецкого 1990 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к серии краж из магазинов.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просят звонить по телефонам: 8 981 405 85 21, 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется. Фото: pexels.com, МВД по РК