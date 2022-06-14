Бригадира рабочих в Карелии будут судить за невольное убийство коллег

Громкая история с гибелью из-за отравления метанолом пятерых рабочих в Карелии скоро получит завершение. Дело в отношении их начальника передали в суд, сообщили в СУ СКР по региону.

Бригадира обвинили в причинении смерти по неосторожности. Следователи установили, что 31-летний мужчина купил на родине поддельную спиртосодержащую жидкость, привез в Карелию и напоил членов своей бригады.

Оказалось, в алкоголе был метанол, пятеро мужчин умерли от отравления - сначала погиб один,остальные скончались позднее. Это было в прошлом году. Подозреваемого заключили под стражу и скоро будут судить. // Фото: СУ СКР по региону