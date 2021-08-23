Массовое отравление алкоголем произошло в Карелии, один человек умер

В Пудоже произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадали восемь человек - граждане Белоруссии. Один из них умер до приезда скорой помощи, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Еще один человек, госпитализированный в Пудожскую ЦРБ, находится в терминальном состоянии. Медики не строят положительных прогнозов по его состоянию. На утро мужчина впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ был реанимирован.

Двое пострадавших вчера были доставлены в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, оба - в тяжелейшем состоянии, пациенты находятся на гемодиализе.

Еще четверо поступили сегодня в Пудожскую ЦРБ, один с явными признаками отравления, у троих очевидной клиники отравления нет. Опасность отравления суррогатами, однако, заключается в том, что проявления клиники могут быть через несколько дней и выражаются острой почечной недостаточностью. Сегодня санавиацией пациенты будут доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ для возможного гемодиализа.

По поручению министра в Пудож выехала главный нарколог Карелии Ольга Ларионова. Фото pixabay.com/geralt