В Минздраве назвали симптомы отравления метанолом

Первые симптомы отравления метанолом проявятся через несколько часов после употребления. У человека начнутся проблемы со зрением, вызывать скорую помощь нужно незамедлительно или стараться добраться до больницы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, отметив, что метанол - это яд.

«Если метанол все-таки был употреблен, то очень важно понимать, что в течении первых двух часов начнут проявляться начальные симптомы отравления, прежде всего, это касается падения зрения. Метанол - токсическое вещество, и вследствие этого общее состояние будет ухудшаться, будет тяжелое опьянение с потерей зрения»,

- сказал эксперт.

Брюн добавил, что только реанимационные мероприятия или интенсивные мероприятия по детоксикации могут помочь спасти жизнь. В легких случаях метанол приводит к отравлениям, слепоте или тяжелым соматическим расстройствам. Специалист Минздрава добавил, что нельзя и даже смертельно опасно покупать спиртное у случайных лиц, приобретать не сертифицированный алкоголь в нелицензированных магазинах.

Напомним, в Пудожском районе суррогатным алкоголем отравились восемь человек, пятеро из них умерли. Возраст погибших – от 35 до 43 лет. Три человека находятся в Медвежьегорской ЦРБ. Медики оценивают их состояние, как удовлетворительное. Следком Карелии возбудил уголовное дело. Лабораторные анализы подтвердили наличие в крови отравившихся людей метанола. По имеющейся у следователей информации, рабочие приобрели алкоголь за пределами республики. (фото regnum.ru)