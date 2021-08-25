Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала нововведение для видеозвонков

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала приложение для видеозвонков, способное объединять до 2048 человек. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Общаться посредством видеозвонков можно будет как через веб-версию платформы, так и с помощью мобильного приложения.

Функционал приложения для десктопов предусматривает возможность нейтрализовывать посторонние шумы во время разговора. Помимо прочего, пользователи получат возможность демонстрировать свой экран в ходе звонков в разрешении 4К.

В будущем компания планирует расширить возможности приложения, чтобы участвовать в звонках смогло неограниченное число человек. Отмечается, что присоединиться к онлайн-созвонам можно будет и анонимно, без профиля в соцсети. Кроме того, доступна запись и трансляция звонка на личную страницу или страницу сообщества. Фото x-true.info