У погибшего в Карелии жителя Белоруссии дома остались трое детей

Издание Млын.by рассказало об одном из погибших в Карелии жителей Белоруссии. Напомним, в Пудожском районе после, предположительно, употребления паленого спиртного скончались пятеро рабочих, еще трое остаются в больнице.

Супруга погибшего в республике случчанина Антона Дудко рассказала, что он был хорошим и добрым человеком, мастером на все руки, помогал людям. По словам Виктории, супруг больше трех лет работал на вырубке лесов в России, в Карелию попал впервые.

«Антон поехал туда заработать денег, чтобы обеспечить нас с детками, но не умирать»,

- рассказала мать троих детей. По ее словам. Супруг никогда ни на что не жаловался, не подавал виду, если что-то побаливало, все держал в себе.

В последний раз женщина разговаривала с мужем 22 августа в 20:30.

«Про выпивку ничего мне не говорил. Я его попросила перезвонить чуть попозже, но он сказал, что сегодня навряд ли. Обещал позвонить завтра, но больше не позвонил»,

- рассказала Виктория.

Но утром ей позвонил не муж, а его друг, с которым они уехали в Карелию на заработки. Мужчина сообщил, что Антон в критическом состоянии. Женщина узнала о смерти мужа от министра здравоохранения Карелии. По словам женщины, она не поверила и до сих пор не верит. Что ее мужа больше нет. Виктория рассказала. Что дети знают о смерти отца. Старшая дочь тяжело переживает трагедию. Средний сын, копия отца, держит все в себе, а самый младший, пятилетний мальчик, спрашивает, почему его папа умер.

Виктория сообщила, что тело супруга еще не привезли домой, дата похорон еще не определена. (фото mlyn.by)