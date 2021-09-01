Суд арестовал белоруса, который привез в Карелию «смертельную» водку

Суд в Карелии избрал меру пресечения для обвиняемого по громкому уголовному делу об отравлении «паленой» водкой. Ее выпили рабочие из Белоруссии и умерли. В СУ СКР по республике сообщили, что бригадира, который привез спиртное, арестовали на два месяца.

Следователи выяснили, что контрафактный алкоголь 31-летний белорус купил на родине и привез в Карелию. Он дал суррогат рабочим, которые трудились вместе с ним, не убедившись в безопасности.

Как оказалось, в спиртном содержался метиловый спирт. Большинство употреблявших его погибли один за другим – некоторые сразу, другие в больнице. Всего скончались пятеро, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. // Фото: indolgoprud.ru