Юные и взрослые жители Карелии воруют в магазинах самые разные товары

Несколько случаев воровства предотвратили на днях сотрудники вневедомственной охраны в разных районах Карелии. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что похитителей задержали в Петрозаводске, Кондопоге, Кеми и Сортавале.

В частности, подростки в городе бумажников украли из магазина сладости и сбежали. Когда их задержали неподалеку от торговой точки, при несовершеннолетних были также стиральный порошок и шампуни. Подростки рассказали, что украли их в магазине в Петрозаводске.

В Сортавале 45-летний гражданин похитил товар на сумму порядка полутора тысяч рублей. В Кеми мужчину задержали прямо около кассы. А в строительном гипермаркете Петрозаводска поймали жителя Ленобласти, который пытался украсть удлинитель.

В тот же день в Кеми в сетевом магазине двое посетителей похитили спиртное и убежали. Наряд росгвардейцев обнаружил нарушителей и передал в полицию. // Фото: vnru.ru