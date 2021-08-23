23 августа 2021, 20:52
Происшествия

Появилась еще одна версия гибели граждан Белоруссии в Карелии

Предположение массового отравления восьмерых человек озвучил начальник отдела чрезвычайных ситуаций администрации Пудожского района

Возможной причиной массового отравления восьмерых граждан Белоруссии, двое из которых умерли, мог стать не паленой алкоголь. Свое предположение в беседе с изданием «Медиазона. Беларусь» высказал начальник отдела чрезвычайных ситуаций администрации Пудожского района Виктор Легостов. По его мнению, люди могли угодить в больницу из-за грибов.

«Это были подрядчики в «Россетях», кусты убирали под линией электропередач. Пока говорить, что за алкоголь, рано. Они алкоголь вроде бы употребляли, но употребляли разный алкоголь. Говорят, что грибы ели. То есть, возможно, приняли наши какие-нибудь несъедобные грибы за съедобные»,

- рассказал Легостов.

Карельский Следком возбудил уголовное дело по признакам сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следователей, 22 августа работники предприятия в Пудожском районе выпили, предположительно, суррогат. Двое скончались, шестеро в лечебных учреждениях, им оказывают помощь. (фото zen.yandex.ru)

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Метки: 
отравление
новости Карелии
Белоруссия
пудожский район
суррогатный алкоголь
грибы
Следком