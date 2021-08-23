Появилась еще одна версия гибели граждан Белоруссии в Карелии

Возможной причиной массового отравления восьмерых граждан Белоруссии, двое из которых умерли, мог стать не паленой алкоголь. Свое предположение в беседе с изданием «Медиазона. Беларусь» высказал начальник отдела чрезвычайных ситуаций администрации Пудожского района Виктор Легостов. По его мнению, люди могли угодить в больницу из-за грибов.

«Это были подрядчики в «Россетях», кусты убирали под линией электропередач. Пока говорить, что за алкоголь, рано. Они алкоголь вроде бы употребляли, но употребляли разный алкоголь. Говорят, что грибы ели. То есть, возможно, приняли наши какие-нибудь несъедобные грибы за съедобные»,

- рассказал Легостов.

Карельский Следком возбудил уголовное дело по признакам сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следователей, 22 августа работники предприятия в Пудожском районе выпили, предположительно, суррогат. Двое скончались, шестеро в лечебных учреждениях, им оказывают помощь. (фото zen.yandex.ru)