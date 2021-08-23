ГИБДД остановила автомобиль «Киа» на трассе, водитель оказался подшофе

33-летний мужчина станет пешеходом после встречи с карельскими сотрудниками ГИБДД.

Сегодня в Олонецком районе был остановлено автомобиль «Киа». У водителя были признаки опьянения. Мужчину проверили на алкотестере. Показания прибора соответствовали 0,89 мг/л.

В отношении нарушителя составили административный материал. Ему грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей. Решение примет суд. (фото Госавтоинспекция)