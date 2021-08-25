Раскрыт возраст умерших от отравления алкоголем в Карелии мужчин

Умершие от отравления суррогатным алкоголем в Карелии мужчины были молодыми. Им было от 35 до 43 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Чиновник также подтвердил информацию о смерти пятого пострадавшего. Мужчина скончался вчера в республиканской больнице имени Баранова в Петрозаводске. Трое оставшихся пациентов лечатся в Медвежьегорской ЦРБ. Их состояние удовлетворительное, стабильное.

Напомним, массовое отравление алкоголем произошло в Пудожском районе 22 августа - отравились 8 рабочих из Белоруссии. Один человек умер до приезда скорой помощи, второй - в Пудожской ЦРБ, третий - в Медвежьегорской ЦРБ, во вторник скончался еще один мужчина, поступивший в республиканскую больницу имени Баранова.

Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных было подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество - метиловый спирт.

Карельский Следком возбудил уголовное дело по признакам сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Фото pixabay.com/TheresaMuth