Серьезный пожар вспыхнул утром в Медвежьегорске

Сегодня в 5:59 утра пожарные Медвежьегорска получили сигнал о возгорании на территории частного дома. На место выехали специалисты городской пожарной части, а также их коллеги из поселка Пиндуши - всего восемь человек и три единицы техники, сообщает страница ОПС Медгоры.

Когда специалисты прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит баня и хозяйственная постройка, оборудованная под курятник, которая располагалась на соседнем участке. Огонь начинал перекидываться на гараж, а также на жилой дом - стена дома от жара уже начинала парить и дымиться.

Пожарные в первую очередь занялись спасением дома. Его удалось отстоять, а вот баня и курятник сгорели практически дотла.

Пострадавших при пожаре нет. На борьбу с огнем ушло два часа. Фото: pexels.com