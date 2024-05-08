08 мая 2024, 09:09
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину средних лет
Жителей карельской столицы просят помочь найти подозреваемого в имущественном преступлении
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, запечатленного на фотографии. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.
По информации правоохранителей, этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Его личность пока не установлена.
Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефону +7 953 545-37-48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК