Задыхавшуюся в Пряже собаку спасли пожарные

Вечером 7 мая пожарным в Пряже пришлось заниматься не совсем обычной работой. Звонок с просьбой о помощи поступил на пульт единой службы спасения в 19:23, сообщил близкий к МЧС источник.

На улице Речной собака застряла в заборе и задыхалась. Прибывшие к месту вызова пожарные освободили животное, используя шанцевый инструмент.

Другие обстоятельства этой необычной спасательной операции устанавливаются. // фото: «Петрозаводск говорит»