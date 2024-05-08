08 мая 2024, 08:32
Происшествия

Задыхавшуюся в Пряже собаку спасли пожарные

Пес застрял в заборе и мог погибнуть, на помощь пришли спасатели

Вечером 7 мая пожарным в Пряже пришлось заниматься не совсем обычной работой. Звонок с просьбой о помощи поступил на пульт единой службы спасения в 19:23, сообщил близкий к МЧС источник.

На улице Речной собака застряла в заборе и задыхалась. Прибывшие к месту вызова пожарные освободили животное, используя шанцевый инструмент.

Другие обстоятельства этой необычной спасательной операции устанавливаются. // фото: «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии
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