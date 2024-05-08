Двухэтажное здание вспыхнуло вечером в Петрозаводске

Вечером 7 мая на улице Фрунзе в Петрозаводске загорелось 2-этажное деревянное здание. О пожаре в хозяйственной постройке стало известно в 19:26, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Очаг пожара находится на втором этаже, с огнем боролись два пожарных расчета. Они за короткое время остановили распространение огня, не дав ему разгуляться по всему деревянному строению.

Второй этаж был поврежден огнем на площади 10 квадратных метров.

По предварительным данным, серьезный пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем посторонних. Доступ в строение был свободным. // фото: pixabay.com