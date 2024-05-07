07 мая 2024, 20:36
Отлетевшее колесо грузовика сбило людей в российском регионе
Один человек отделался ушибами, другая пострадавшая в больнице
Отлетевшее колесо от КамАЗа сбило женщину и мужчину в Краснодарском крае. Колесо оторвалось у большегруза в Абрау-Дюрсо и полетело в людей, а затем в припаркованную машину.
В результате женщину госпитализировали с травмами, мужчина отделался ушибами.
По сообщению МК, у двигавшегося грузовика взорвалось сначала одно колесо, а другое отлетело и покатилось вниз. // видео VK-паблик НТВ/ фото unsplash.com/ Egor Ivlev