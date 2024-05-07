18-летнего курьера-мошенников осудили в Карелии

В Костомукше осудили 18-летнего курьера-мошенников, сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры. Молодой человек действовал не один, уголовное дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство.

Один из аферистов по телефону сообщил 83-летней костомукшанке о ДТП с ее сыном. Незнакомец предложил пенсионерке передать 600 тысяч рублей, чтобы помочь сыну избежать каких-либо последствий. Пожилая женщина собрала деньги и отдала курьеру. Тот перевел 570 тысяч рублей на счета сообщников, а себе оставил 30 тысяч в качестве вознаграждения за работу.

Но на этом мошенники не остановились. Они снова позвонили пенсионерке и потребовали еще 300 тысяч. Женщина попросила у соседа в долг, но мужчина позвонил в полицию. Когда курьер приехал за деньгами, его задержали.

Суд назначил курьеру жуликов принудительные работы. Отрабатывать ему придется полтора года. Также костомукшанину придется возместить причиненный старушке ущерб. // фото freepik.com