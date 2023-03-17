Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодую женщину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск 28-летнюю Наталью Климукову. Ориентировка появилась на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, эта женщина подозревается в совершении имущественных преступлений. Она скрывается от органов дознания.

Всех, кто знает, где находится подозреваемая, просят звонить по телефонам 8911 436 94 30, 8911 051 80 88. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК