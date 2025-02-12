Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину, запечатленного на фотографии. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По информации правоохранителей, этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Его имя при этом не раскрывается.

Всех, кто видел подозреваемого, просят звонить по телефону: 8 996 112 20 07. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК