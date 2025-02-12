12 февраля 2025, 10:12
Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину
Стражи порядка карельской столицы просят помощи у петрозаводчан
Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину, запечатленного на фотографии. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.
По информации правоохранителей, этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Его имя при этом не раскрывается.
Всех, кто видел подозреваемого, просят звонить по телефону: 8 996 112 20 07. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК