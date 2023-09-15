15 сентября 2023, 18:01
Полиция Петрозаводска ищет 28-летнего Даниила Калясова
Житель карельской столицы скрывается от суда
Полиция Петрозаводска объявила в розыск Даниила Калясова 1995 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.
По информации правоохранителей, этот мужчина обвиняется в совершении имущественного преступления. Он скрывается от суда.
Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по номеру телефона 8 953 5333655. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson, МВД по РК