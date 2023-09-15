Девушка госпитализирована после ДТП в центре Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали аварию, которая произошла сегодня утром в центре города.

По данным ГИБДД, в 9:30 на улице Гоголя водитель автомобиля Mersedes выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mazda.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля Mersedes получила травмы. Девушка была госпитализирована в БСМП. Водители получили разовую помощь на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Фото ГИБДД Петрозаводска