15 сентября 2023, 17:05
Происшествия

Девушка госпитализирована после ДТП в центре Петрозаводска

В ГИБДД прокомментировали утренний инцидент на улице Гоголя

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали аварию, которая произошла сегодня утром в центре города.

По данным ГИБДД, в 9:30 на улице Гоголя водитель автомобиля Mersedes выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mazda.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля Mersedes получила травмы. Девушка была госпитализирована в БСМП. Водители получили разовую помощь на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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