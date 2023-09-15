15 сентября 2023, 17:05
Девушка госпитализирована после ДТП в центре Петрозаводска
В ГИБДД прокомментировали утренний инцидент на улице Гоголя
В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали аварию, которая произошла сегодня утром в центре города.
По данным ГИБДД, в 9:30 на улице Гоголя водитель автомобиля Mersedes выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mazda.
В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля Mersedes получила травмы. Девушка была госпитализирована в БСМП. Водители получили разовую помощь на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Фото ГИБДД Петрозаводска