Из-за жесткого ДТП в центре Петрозаводска перекрыта улица

Жесткая авария случилась в центре карельской столицы. Движение по проезжей части перекрыто, написали очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Два автомобиля столкнулись днем 15 сентября на улице Гоголя, рядом с домом № 10.

По словам автора фотографии, проезда нет, на месте работают спасатели и медики скорой помощи. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте