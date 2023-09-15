15 сентября 2023, 12:14
Из-за жесткого ДТП в центре Петрозаводска перекрыта улица
Столкнулись два автомобиля, на месте аварии спасатели и медики
Жесткая авария случилась в центре карельской столицы. Движение по проезжей части перекрыто, написали очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Два автомобиля столкнулись днем 15 сентября на улице Гоголя, рядом с домом № 10.
По словам автора фотографии, проезда нет, на месте работают спасатели и медики скорой помощи. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте