Мужчина в Сортавале угнал автомобиль и уснул в нем

В Карелии подозреваемый в угоне уснул в похищенной машине.

Незадачливого угонщика задержали в Сортавале – он спал в чужом автомобиле. Мужчина был пьян, сообщили в МВД Карелии.

Машину потерпевший припарковал около своей работы, а когда закончил смену, транспортного средства на месте не было.

Оперативники установили обстоятельства угона и личность подозреваемого. Полицейские считают, что 45-летний горожанин возвращался домой и увидел отечественный автомобиль.

Мужчина проник внутрь, завел двигатель и задним ходом съехал в кювет. Там он и остался - заснул, позднее злоумышленника обнаружили полицейские. Он был пьян и не мог объяснить мотивы своего поступка. // фото: warrenrandalcarr/pixabay.com