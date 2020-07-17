Полиция объявила в розыск хулиганов, опрокинувших питьевой фонтан

Инцидент в сквере на набережной Варкауса в Петрозаводске произошел 15 июля около 21:40. Городская камера видеонаблюдения зафиксировала, как группа молодых людей повредила питьевой фонтанчик.

Полиция Петрозаводска пытается установить личности участников происшествия.

Стражи порядка просят сообщить информацию о молодых людях с видеозаписи по телефонам: +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного - 102).