Инспекторы ГИБДД торомознули в Петрозаводске черный "Гелентваген"

Вечером 16 июля в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о факте нарушения ПДД водителем черного "Гелендвагена", выехавшего за стоп-линию на пересечении Комсомольского и Невского проспектов, сообщает ГИБДД МВД по РК.

Данная информация была передана ближайшему наряду ДПС и в 19.20 указанную автомашину остановили в районе дома № 7 на ул. Мерецкова.

Водителем оказался молодой человек, 1987 года рождения, который управлял данным транспортным средством без полиса ОСАГО. Боковые стекла автомобиля были покрыты материалом темного цвета, светопропускание которого составило всего 6% вместо положенных 70%.

В отношении водителя вынесены постановления о нарушении им

п. 6.13 ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ и п. 2.1.1 ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, с выдачей требования о выполнении обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в течение суток. Тонировку водитель демонтировал на месте.

Напомним, что только вчера «Петрозаводск говорит» писал о посте известного блогера Ильи Варламова, посвященном Петрозаводску и участнику смертельного ДТП в столице Карелии, который продолжает гонять по городу, пока ГИБДД проводит проверку.

Житель Петрозаводска Кирилл Сортланд в июне стал участником смертельной аварии на Кукковке. В результате столкновения автомобилей БМВ и «Дэу Матиз» в больнице скончался 23-летний водитель «Матиза». Первый пост блогера назывался довольно жестко – «Гопота за рулем убивает людей».

Варламов рассказал, что в Европе гонщика за превышение скорости лишили бы прав на 2-3 года, а в Норвегии он бы сел в тюрьму. Между тем в нашей стране дорожная полиция уже месяц проводит проверку по факту аварии с участием Сортланда, а он между тем снова гоняет по городским улицам. Видео с гонщиком было опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Как пишут в комментах, теперь Сортланд ездит на «Гелендвагене». А на других сториз он уже за рулем «Порше», на которой разгоняется до 245 км/ч»,

- написал Варламов.

Блогер задается вопросом: почему дорожная полиция спрятала голову в песок, а Сортланд продолжает ездить так, как нравится ему. И приходит к мысли, что «чувак может себе позволить!», так как не устраивает акции протеста против действующей власти, не критикует президента, не выходит на пикеты и не пишет критических постов в соцсети.

«Если серьезно, Сортланда уже должны были лишить прав на год, поскольку он неоднократно превышал скорость более чем на 80 км/ч. Он действительно в любую минуту может кого-нибудь убить. Его срочно надо лишить прав, а если он катается без них, то арестовать», – считает Варламов и предлагает жителям Карелии отправить его пост губернатору, руководителям республиканского МВД и Следкома.

Тот ли это «Гелентваген» и тот ли это водитель на видео, не сообщается.