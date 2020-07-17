Подозреваемого в преступлении мужчину разыскивают в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска устанавливает личность мужчины, который запечатлен на видеозаписи.

Мужчину подозревают в хищении имущества, совершенном 28 июня на улице Онежской флотилии.

Стражи порядка просят горожан присмотреться к объявленному в розыск мужчине. Информацию о нем просят сообщать по телефона: +7-953-529-59-71, +7(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного - 102).