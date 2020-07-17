Агрессивный мужчина устроил дебош в магазине Олонца

Олончанин устроил дебош в сетевом магазине города днем 15 июля. Мужчина распивал спиртное в торговом заведении, вел себя неадекватно, а на замечания продавцом реагировал агрессивно. Вдобавок, он взял с прилавка мороженое и, не доев его, выкинул прямо в магазине.

На помощь работникам торгового заведения подоспели росгвардейцы. Во время задержания правонарушитель также не успокаивался.

В итоге росгвардейцам пришлось применить физическую силу и наручники. Задержанного 43-летнего мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.