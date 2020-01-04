Полиция не может найти петрозаводчанку почти месяц

Полиция Петрозаводска продолжает розыск жительницы города, Светланы Юрьевны Красильниковой 1977 года рождения, сообщает паблик «Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас".

Сообщается, что женщина не выходить на связь с 8 декабря.

Приметы: на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы тёмные прямые. Была одета в черную куртку с капюшоном, чёрные брюки, обута в полуботинки.

Полиция просит всех, кто обладает значимым сведениями о разыскиваемой, сообщать их по номеру: 8-911-415-2587