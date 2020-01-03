«Компост-мобиль» выйдет в рейс на новогодних каникулах

5 января состоится очередной рейс «Компост-мобиля». Петрозаводчане смогут сдать в безопасную утилизацию органические отходы. Они используются для производства сельскохозяйственного удобрения - компоста, сообщает мэрия города.

В переработку можно сдавать использованную чайную заварку и кофейную гущу, жирные картонные коробки, салфетки, втулки от бумаги и бумажных полотенец, шелуху от семечек, остатки нежирной пищи, отходы растительного происхождения (очистки, шкурки, огрызки, корки, кроме цитрусовых), яичную и ореховую скорлупу, а также фруктовые косточки.

В прошлом рейсе «Компост-мобиль» побил собственный рекорд сезона по количеству собранной органики. Горожане передали в переработку 1287,5 л отходов растительного происхождения (очистков, огрызков, шкурок и пр), 150 л скорлупы от яиц и орехов, косточек от фруктов, 400 л втулок и загрязненного картона.

Помимо этого, волонтеры продолжают сотрудничество с приютами для бездомных животных и благотворительными проектами. Петрозаводчане принимают активное участие и в этом направлении. 15 декабря общими усилиями собрали 11 мешков с крупами, ветошью, газетами и хозяйственными принадлежностями в Первый Петрозаводский общественный приют, мешок сухарей в приют для животных в Суоярви, более 20 мешков с одеждой для благотворительного проекта «Теплообмен».

Организаторы призывают участников экологической акции накапливать органику в многоразовой таре. Ее раздают бесплатно на рейсах передвижного пункта.