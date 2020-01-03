Штормовое предупреждение вновь объявлено в Карелии

По информации Карельского гидрометцентра, сильный порывистый ветер до 15-20 м/с сохранится в республике в течение ночи 4 января.

По данным МЧС, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей - единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случае пожара с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона 01.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по РК 8(8142) 79-99-99.