Полиция ищет в Петрозаводске молодого мужчину, подозреваемого в краже

Полиция Петрозаводска продолжает поиск молодого человека, попавшего в объектив камер наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот мужчина подозревается в краже, которая была совершена в июне на улице Онежской флотилии. Личность подозреваемого пока не установлена.

Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить по номерам телефона: +7-953-529-59-71, +7(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.