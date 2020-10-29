29 октября 2020, 20:35
Полиция ищет в Петрозаводске молодого мужчину, подозреваемого в краже
Стражи порядка гарантируют конфиденциальность при сообщении информации о возможном злоумышленнике
Полиция Петрозаводска продолжает поиск молодого человека, попавшего в объектив камер наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Этот мужчина подозревается в краже, которая была совершена в июне на улице Онежской флотилии. Личность подозреваемого пока не установлена.
Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить по номерам телефона: +7-953-529-59-71, +7(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.