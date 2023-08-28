Полицейские пройдут по квартирам семей с детьми в Карелии

Перед началом нового учебного года полиция Карелии проведет профилактический рейд «Семья». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

На этой неделе стражи порядка посетят семьи, в которых воспитываются подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел. Они проведут профилактические беседы об уголовной и административной ответственности, напомнят о вреде употребления алкоголя и наркотиков. Также полицейские проверят, как дети готовы к учебному году.

Помимо этого стражи порядка обойдут места, где любят собираться подростки. Проверке на предмет продажи спиртного детям подвергнутся и торговые точки. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann