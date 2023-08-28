В Карелии продают остров под строительство спа-комплекса и гостиницы

Живописный остров в Ладожском озере в 45 километрах от Лахденопохьи выставлен на продажу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консалтинговую компанию. В инвестиционный проект включен участок площадью более 257 га.

Остров Кухка продают под создание там инфраструктуры для отдыха. Инвестиционный проект предполагает строительство гостиницы, коттеджей, спа-комплекса, ресторана. Причем с большой земли на остров готовы протянуть 120-метровый понтонный мост. Также предусмотрено строительство площадки для вертолета, причалов.

Прогнозируемая стоимость актива составит 500 миллионов рублей. // фото «Петрозаводск-говорит»