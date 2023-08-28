Жителям Карелии расскажут о поддержке участников СВО и их семей

Во вторник, 29 августа, карельское отделение СФР проведет очередную горячую линию для жителей республики. Ее анонсировала пресс-служба ведомства.

Темой мероприятия станут услуги, которые Социальный фонд предоставляет участникам СВО и их семьям.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142)-79-59-14. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic