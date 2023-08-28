Троллейбус № 7А в Петрозаводске вернется на маршрут

Троллейбус № 7А в карельской столице снова будет ходить по своему маршруту. Об этом сообщили в паблике «Петрозаводск транспортный» ВКонтакте.

Рейсы возвращают с 1 сентября, общественный транспорт станет ходить с улицы Корабелов на Ключевой до Лыжной на Кукковке. Однако только по будням - с 07:20 до 18:05.

Подробное расписание троллейбуса можно изучить здесь. Напомним, маршрут отменяли на время каникул школьников. // фото: Юрий Каулио/ «Петрозаводск говорит»