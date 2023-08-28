С начала года в Карелии умерло вдвое больше людей, чем родилось

С начала этого года в республике зарегистрировали 2 143 родившихся и 4 337 умерших. Такие данные приводит Карелиястат и обращает внимание на снижение уровня смертности.

Согласно статистическим данным, за аналогичный период минувшего года родилось на 20 детей больше, то есть рождаемость слегка снизилась. Умерло тоже меньше людей, чем в прошлом году – на 999, так что уровень смертности снизился на 18,2 процента.

При этом количество умерших с начала года превысило количество родившихся в два раза. // фото: freepik.com