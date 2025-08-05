Полицейские помогли женщинам на жаркой дороге в Карелии

В Калевальском районе сотрудники полиции пришли на помощь женщинам, попавшим в передрягу на дороге. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, старший сержант Роман Кириллов и старший сержант Сергей Ершов возвращались домой из командировки. На одной из трасс они заметили женщину, которая махала руками. Остановившись, стражи порядка выяснилось, что у ее автомобиля пробило колесо, и автоледи со своей пассажиркой не могли продолжить путь. При этом на улице стояла страшная жара.

Полицейские оперативно поменяли колесо, а автомобилистка поблагодарила их в соцсети за помощь и отзывчивость. © «Петрозаводск говорит»