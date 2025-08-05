Карельские дети отправились в лагерь "Глобус"

Очередная группа ребят из Карелии отправилась на летний отдых. Об этом сообщает пресс-служба минобразования и спорта РК.

Более 140 детей из нашей республики примут участие в четвертой смене лагеря "Глобус". Они будут отдыхать с 7 по 27 августа.

Детей ждут увлекательные мероприятия и экскурсии, творчество и спорт, яркие конкурсы и выступления, а также новые знакомства и незабываемые впечатления. © «Петрозаводск говорит»