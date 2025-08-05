05 августа 2025, 13:28
Карельские дети отправились в лагерь "Глобус"
Более 140 ребят из нашей республики будут отдыхать до 27 августа
Фото: "Петрозаводск говорит"
Очередная группа ребят из Карелии отправилась на летний отдых. Об этом сообщает пресс-служба минобразования и спорта РК.
Более 140 детей из нашей республики примут участие в четвертой смене лагеря "Глобус". Они будут отдыхать с 7 по 27 августа.
Детей ждут увлекательные мероприятия и экскурсии, творчество и спорт, яркие конкурсы и выступления, а также новые знакомства и незабываемые впечатления. © «Петрозаводск говорит»