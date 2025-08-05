В подвале дома больше месяца живут люди и никто их не выгоняет

В управляющей компании отреагировали на публикацию про обитателей подвала в многоквартирном доме на Пограничной улице в Петрозаводске. Там подтвердили, что в подвале дома действительно живут люди и это незаконно.

В УК сообщили, что подвал дома № 54 находится в частной собственности, как и цокольные этажи в соседних домах № 52 и № 56.

Управляющая организация потребовала от собственника выгнать обитателей подвала и привести помещение «в состояние, соответствующее целевому назначению — нежилому использованию».

4 июля управляющая компания вновь проверила подвал, люди там продолжали жить. Коммунальщики обратились в УФМС с просьбой провести проверку и принять меры.

«Данный вопрос находится на рассмотрении компетентных органов»,

- заявили в УК.

Что касается начислений за ОДН, расчеты объемов производит ресурсоснабжающая организация. В июне по нескольким квартирам был сделан перерасчет по услуге «ГВС», что отразилось на плате по услуге ОДН в июле. Расход тепловой энергии в июне-июле в доме № 54 не превысил показателей двух соседних домов. На основе этого в УК заключили, что нет взаимосвязи проживания неизвестных в подвале и начислениями по ОДН. Для контроля потребленных ресурсов планируют провести внеплановое обследование инженерного оборудования и индивидуальных счетчиков. © «Петрозаводск говорит»