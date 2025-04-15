Полицейские начали забастовку в Финляндии

В Финляндии впервые с 1976 года началась забастовка полицейских. Об этом сообщает Yle.

По данным источника, бастовать сегодня начали стражи порядка региона Западная Уусимаа на юге страны. Забастовка продлится два дня и затронет все отделения полицейского управления региона.

Отмечается, что сотрудники полиции не будут принимать сообщения о преступлениях или заявления о предоставлении убежища, однако это не относится к чрезвычайным ситуациям, когда жизнь и здоровье людей находятся под угрозой.

Забастовка полицейских проводится из-за споров вокруг повышения зарплаты. Профсоюзы предложили поднять госслужащим зарплаты на 7,8% в ближайшие три года. Государство при этом готово на индексацию в 6,3%. © «Петрозаводск говорит»