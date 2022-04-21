Покупка модной садовой мебели обернулась для костомукшанки потерями

Жительницу Костомукши обманули, когда она хотела купить мебель для дачи. Садовый комплект из ротанга 48-летняя женщина нашла в соцсети, сообщили в МВД Карелии.

Она написала, какую именно мебель хочет купить, вскоре откликнулся продавец. Договорились о стоимости и о доставке, женщина перевела 36 тысяч рублей за мебель по ссылке, которую прислал собеседник.

Но потом продавец сказал, что произошла ошибка. Он попросил снова ввести данные, чтобы вернуть деньги. После этого со счета костомукшанки списали последние три тысячи рублей. Она поняла, что столкнулась с мошенником, и обратилась в полицию. // Фото: anaterate/pixabay.com