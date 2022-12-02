Покупатели задают аптекарям необычные вопросы

Аналитики сервиса Еаптека с помощью опроса респондентов выяснили, какие необычные просьбами россияне задают сотрудникам аптек, передает RT.com.

Отмечается, что 75% фармацевтов ежедневно сталкиваются с клиентами, которые не знают, какой препарат им необходим. Доходит до того, что покупатель просит «зеленые таблетки из рекламы» или поставить диагноз.

Исследование также показало, что чаще всего звучат жалобы на больное горло и кашель – 92%, головную боль – 74%, температуру – 64%. Но а если покупатель обращается с рецептом или прописанным врачом названием препарата, в 64 случаях из ста нуждаются в расшифровке почерка. А треть – 35% - просят прописать лечение, хотя это может сделать только врач. //Фото: pxhere.