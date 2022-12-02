Специалисты исследуют карельские шишки

Минприроды Карелии и региональная лесосеменная станция (отдел Рослесозащиты) тесно сотрудничают для сохранения и развития лесосеменного фонда республики. Один из примеров – проведение исследований семян из шишек елей и сосен, которое сейчас проходит в специальной лаборатории, рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты рассказали, что исследование позволит определить качество всхожести семян, их пораженность вредителями и болезнями. В каждом лесничестве республики еще в ноябре собрали по 1,5 кг шишек.

Так как с начала января начнется активный сбор хвойных плодов, эксперты дадут к этому времени ответ, в каких уголках Карелии они с самыми лучшими посевными качествами, а где собирать их не стоит. //Фото: pxhere.