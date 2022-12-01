ПетрГУ приглашает на День открытых дверей

В ПетрГУ пройдет День открытых дверей. Выпускников, учителей и родителей ждут 3 декабря в 12:00 в актовом зале главного корпуса вуза на проспекте Ленина, 33, в Петрозаводске, сообщает пресс-служба Петргу.

Гости познакомятся с преподавателями, студентами, также узнают об особенностях поступления в 2023 году.

С правилами приема в вуз, направлениями обучения и минимальными баллами можно ознакомиться на сайте ПетрГУ по кнопке «Поступающим». // фото «Петрозаводск говорит»