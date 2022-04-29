Покупатель заплатил за станок и получил трек-номер, но не сам станок

Почти 35 тысяч рублей потерял 33-летний житель Петрозаводска, который хотел приобрести токарный станок. Он перевел деньги, но оборудование так и не получил, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина нашел на сайте объявление и созвонился с продавцом. Тот заверил, что поставит товар в Петрозаводск, прислал фото накладной, код отслеживания груза, и автоперевозчика.

Потом продавец попросил перевести оплату в полном размере. Покупатель так и сделал, но в действительности станок ему не отправили. Продавец перестал отвечать на его звонки и удалил объявление из интернета. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // Фото: Ralphs_Fotos/ pixabay.com