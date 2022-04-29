Мошенники обещают россиянам компенсацию за некачественное лечение

В регионах участились случаи мошенничества под видом сотрудников Росздравнадзора. Злоумышленники обещают лже-льготы, компенсацию за якобы некачественное лечение или купленные лекарства и БАДы, сообщают в пресс-службе федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Злоумышленники звонят своим жертвам, для перевода денег они предоставляют номер счета в одном из российских банков.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что в компетенции ведомства входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения, сотрудники не имеют полномочий запрашивать у граждан деньги.

Россиян просят проявить бдительность, а о звонках подозрительных лиц сообщать в полицию или в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. (фото pixabay.com, 12194226)