У части петрозаводчан вновь пропала горячая вода и отопление

С утра на пульт дежурного Единой диспетчерской службы Петрозаводска поступило несколько сообщений об аварийном отключении горячего и холодного водоснабжения, а также отопления.

Так, в жилых домах на улицах Черняховского, Ватутина, Суворова и Мичуринской с 8:30 утра отсутствует тепло и горячее водоснабжение. Сотрудники Петрозаводской ТЭЦ выехали на место и устанавливают причину ЧС.

В этот же время местные жители сообщили об отключении холодной воды по адресам Волховская, д.4Б, ул. Правды, д.9, 11А, пр. Александра Невского, д.25А, 25Б. В данный момент сотрудники компании «ПКС - Водоканал» устраняют повреждение.

Также жители двух подъездов дома № 12А по улице Жуковского сообщили об отключении теплоснабжения. Как объяснили в ЕДДС, причиной является устранение повреждения, которое ремонтники планируют закончить ориентировочно к 16:30. Фото: pixabay.