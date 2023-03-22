Пограничники проинформировали прессу Карелии о новом типе оружия

На сборе-семинаре пограничников Северо-запада в Костомукше, который проходил ровно 20 лет назад, участникам были представлены образцы стрелкового оружия, как уже состоящего на вооружении в Российской армии, так и нового. С некоторыми огнестрельными новинками познакомили журналистов.

Первые образцы нового автомата «Абакан» конструкции Геннадия Никонова появились в погранвойсках как раз в начале 2000-х. Жителей Карелии, которым довелось держать в руках это оружие, вообще можно было пересчитать по пальцам. Одними из первых испытали новый автомат в действии мэры районов Карелии и некоторые республиканские журналисты – как раз во время сбора-семинара пограничников. Специалисты утверждали, что по некоторым характеристикам «Абакан» превосходил многие существующие образцы автоматического оружия, в том числе и НАТОвские.

«Как видите, расположение штык-ножа идет не вертикально, а горизонтально, - указал на отличия Сергей Макеев, начальник ракетно-артиллерийского вооружения СЗ РУ ФПС. – Это позволяет наиболее эффективно наносить межреберные удары. Далее: автомат не имеет газоотводной трубки, которая у «Калашникова» есть снаружи. Принцип работы автоматики тоже сильно отличается от автомата «Калашникова». Чисто в сборке-разборке он, конечно, сложнее. Непривычнее. Но уже после четвертого-пятого раза все легче и легче».

Впервые «Абакан» был продемонстрирован публике на оружейной выставке в Нижнем Новгороде в 1993 году.

«Данный образец поступил к нам для изучения материальной части и ознакомления с новым вооружением, которое в перспективе, возможно, заменит автомат Калашникова. Этот автомат безусловно обладает рядом преимуществ, в частности по кучности и темпу огня», - дополнил Сергей Макеев.

«Абакан» был способен вести огонь в трех режимах: одиночном, короткой очередью из двух выстрелов и автоматическом. В режиме «короткой очередью» автомат делал 1800 выстрелов в минуту. Против 1600 в автоматическом режиме у Калашникова. При этом у Никонова практически не ощущалась отдача. Кроме того, у нового автомата почти не было эффекта задирания ствола при стрельбе длинными очередями. В итоге «Абакан» превзошел по точности стрельбы и Калашников и его знаменитую конкурентку – американскую винтовку М-16.

Количеством самых красивых девушек Петрозаводск уже затмил все другие города России. Но это не останавливало организаторов всевозможных смотров и конкурсов. Весной 2003 года в Карелии появилось еще и такое мероприятие – «Самая находчивая девушка». Находчивостью карельские девушки славились издревле. Они всегда умели себя показать.

«Находчивой девушкой называли самую проворную, умелую, которая лучше всего управлялась по дому, лучше всего заводила на беседах молодежь, лучше всех пела, плясала, вышивала»,

- пояснила Татьяна Еремина, методист Центра национальных культур.

Современные карельские девушки славились умением танцевать, петь, заводить игры, а также знанием истории своего края и эпоса «Калевала». Участница конкурса-игры Анна Котова призналась: «Мне помогала моя руководительница Людмила Александровна Бессонова, я читала книги, и вообще – все работники Дома культуры помогали мне, не только она. И у нас в Беломорске нашлось много находчивых девушек. Все стараются показать свои умения, стараются куда-то съездить». Кроме Анны из Беломорска на конкурс приехали другие девушки из Кеми, Кондопоги, поселка Панозеро, и даже из Тверской области.

Таким было 22 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.